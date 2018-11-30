ننشر سعر الدولار في ختام التعاملات الرسمية للبنوك اليوم الجمعة 30 نوفمبر
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:52 م
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه، قبيل ختام تعاملات البنوك، اليوم الجمعة، مسجلاً 17.84 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وسجلت االعملة الخضراء 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع فى البنك الأهلى،وفى بنك مصر بلغ 17.79 جنيه للشراء مقابل 17.89 جنيه للبيع، وسجل في بنككريدى أجريكول 17.87 جنيه للشراء مقابل 17.97 جنيه.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي،والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيعالنقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازيةللنقد الأجنبي.
المزيد عن: شراء الدولار سعر الدولار في مصرف ابو ظبي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار في مصر سعر الدولار فى مصر سعر الدولار في بنك مصر إيران التنمية سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في بنك عودة سعر الدولار في بنك بيريوس سعر الدولار في بنك بلوم سعر الدولار في بنك المشرق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان سعر الدولار في بنك البركة سعر الدولار في بنك الاسكان والتعمير سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك CIB سعر الدولار في المصرف المتحد