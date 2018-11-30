ننشر سعر الدولار في ختام التعاملات الرسمية للبنوك اليوم الجمعة 30 نوفمبر





استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه، قبيل ختام تعاملات البنوك، اليوم الجمعة، مسجلاً 17.84 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وسجلت االعملة الخضراء 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع فى البنك الأهلى،وفى بنك مصر بلغ 17.79 جنيه للشراء مقابل 17.89 جنيه للبيع، وسجل في بنككريدى أجريكول 17.87 جنيه للشراء مقابل 17.97 جنيه.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي،والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.



