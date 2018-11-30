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صادرات الخام الليبية للصين ترتفع لأكثر من ضعفيها في 2018

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:49 م
صادرات الخام الليبية للصين ترتفع لأكثر من ضعفيها في 2018
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن قيمة صادرات البلاد من الخام إلى الصين تجاوزت 3.5 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، لترتفع إلى أكثر من مثليها مقارنة مع مستواها في 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله خلال اجتماع مع القائم بالأعمال بالسفارة الصينية في ليبيا "نحن فخورون جدا بالعلاقات الوطيدة والمتنامية التي تجمعنا بجمهورية الصين الشعبية، كما أننا نتطلع إلى مزيد تعزيزها وتوسيعها، وذلك خدمة للمصالح المشتركة بين قطاعي النفط في كل من ليبيا والصين"

وكانت قيمة صادرات الخام الليبية إلى الصين قد بلغت 1.7 مليار دولار في 2017.
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