باحث أمريكي: لهذا السبب رفض "ترامب" لقاء "بوتين" في قمة العشرين

قال الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ديفيد بولوك، إن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة "العشرين" له أسباب داخلية، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بالتقارير عن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والعلاقات مع معسكر "ترامب" الانتخابي مع روسيا.



