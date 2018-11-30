حلمي طولان: الفريق الذي يدافع جيدا لايخسر.. والزمالك لم يتأثر بغياب "حامد"



وأشار المدير الفني للفريق إلى أن المباراة كانت قليلة الفرص ونجح فريقه في تحقيق الفوز والتغلب بركلات الترجيح، بالرغم من صعوبة المباراة والخصم.



وأشار طولان إلى أن الاتحاد لعب على غلق منطقة العمق أمام الفريق الأبيض، ونجح في فرض أسلوبه في المباراة، وأضاف أنه سعيد بالفوز، وأشاد بدور الهاني سليمان مع الفر يق في المباريات الماضية.



وأشار المدير الفني إلى أنه يشكر الجماهير والإدارة على المساندة والدعم في الفترة الأخيرة، مضيفا أن الزمالك لم يتأثر بغياب طارق حامد والونش.



وأوضح طولان أنه ضرب مثال للاعبي الفريق السكندري بتجربته مع سموحة في دوري الأبطال عندما واجه ليوباردز وانيمبا ونجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه، وهو ما فعله مع الاتحاد بعدما خسر من الزمالك ذهابا وفاز في لقاء الإياب.



وطالب المدير الفني من الجميع عدم التقليل من فوز الاتحاد ومنح الفريق والجهاز الفني حقه بعد التأهل لدور الثمانية.

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية أن الفريق الذي يدافع جيدا لا يخسر ويستطيع أن يحقق الفوز.