أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الجمعة 30-11-2018





شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول المنافسة القوية التي تجمع بين الجزائر والمغرب من أجل الفوز باستضافة بطولة أمم أفريقيا، وتأهل الهلال السعودي لدور ال8 في البطولة العربية، وغياب لاعب وسط النجم الساحلي عن مواجهة الصفاقسي.









المغرب تقترب من استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019





اقتربت المغرب من استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلًا من الكاميرون، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ"كاف" بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون.





وجاء ذلك لعدم جاهزيتها، على الرغم من الفرص التي منحها الاتحاد الإفريقي للكاميرون من أجل إنهاء الأمر سريعًا.

وتقدم مسئولو الاتحاد المغربي لكرة القدم بملف خاص للمكتب التنفيذي للكاف، من أجل استضافة البطولة خلال الاجتماع الذي يقام في مدينة "أكرا" الغانية .









أفضل لاعب في أسيا: أتمنى تمثيل المنتخب السعودي





قال تركي العمار لاعب فريق الشباب، أن فريقه أهدر العديد من الفرص خلال تعادله 2 / 2 مع الاتفاق.

وتحدث العمار، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إلى أن الشباب لم يظهر بالمستوى المطلوب، واعداً الجماهير بأن القادم سيكون أفضل.

وتطرق العمار للحديث عن تتويجه بلقب أفضل لاعب صاعد في آسيا قائلًا: "الجائزة جاءت بتوفيق من الله ثم زملائي في النادي والمنتخب".

وكشف لاعب الشباب عن رغبته في تمثيل المنتخب السعودي، خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا المقررة بالإمارات بداية العام المقبل.









النجم الساحلي يفقد خدمات بن عمر أمام الصفاقسي





يغيب محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي، عن مواجهة فريقه المنتظرة أمام الصفاقسي ضمن منافسات الدوري التونسي.

وجاء غياب اللاعب نظرًا للإصابة التي تعرض لها بكاحل القدم خلال مواجهة الترجي التونسي بالجولة التاسعة بالدوري المحلي.

وأكد الجهاز الطبي لفريق أن اللاعب يحتاج إلى راحة تمتد إلى 10 أيام حتى يتعافي من الإصابة التي لحقت به.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين بداية الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التونسي الممتاز.









الهلال السعودي يتأهل لدور الـ8 بالبطولة العربية





تأهل فريق الهلال السعودي إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال عقب فوزه على مضيفه النفط العراقي 2 - 0 اليوم الجمعة في إياب دور الستة عشر من البطولة.

وسجل هدفي الهلال بافيتيمبي جوميس وكارلوس إدواردو في الدقيقتين 13 و31.









الجزائر تنافس المغرب على استضافة أمم إفريقيا 2019





أشارت تقارير صحفية جزائرية، اليوم أن خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ينوي التقدم بملف لاستضافة نهائيات الأمم الإفريقية في بلاده.

وكان زطشي، أكد في حوار سابق له أنه في حالة سحب تنظيم "الكان" من الكاميرون، ستكون الجزائر مرشحة بقوة لاستضافة البطولة خاصةً أنها تمتلك ما يؤهلها لذلك.

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف"، أعلن اليوم سحب نهائيات كأس الأمم الإفريقية من دولة الكاميرون، وفتح باب الترشح للدول الراغبة في تنظميها.



