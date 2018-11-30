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الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالي وادي عرف في الشحر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:34 م
الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالي وادي عرف في الشحر
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وكالات
 

وزعت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " اليوم مساعدات غذائيه تضمنت سلالا غذائية تحوي المكونات الاساسيه للغذاء على الاسر المحتاجه بمنطقة وادي عرف في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت.

وتأتي هذه المساعدات التي تم توزيعها على 400 اسره مستهدفة "2000" فردا من الاسر الفقيره والمحتاجه في إحدى اكثر المناطق النائية بمحافظة حضرموت، في إطار استمرارا البرنامج الإنساني الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة من الحملات نفذتها للدعم الإنساني في عموم محافظة حضرموت إضافة لوصولها إلى مناطق نائية مكتظة تعاني الأسر فيها من وضع إنساني ومعيشي صعب للغاية، وذلك من اجل التخفيف عن كاهل الأسر غير القادرة ضمن نهج العطاء الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة.

وتقدمت الأسر المستفيدة بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة و ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " لهذه المساعدات التي أسهمت في تخفيف معاناتهم ومواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام زايد 2018 " بلغت 25 ألفا و 400 سلة غذائية استهدفت 127 ألف فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.
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