الهلال الأحمر الإماراتي يغيث مديرية يبعث غرب المكلا

واصلت هيئة الهلال الاحمر الامارتي دعمها واغاثتها لاهالي مديرية يبعث غربي المكلا، ضمن اهتمامها بالمديريات الريفية والنائية في اطار استمرار اعمالها واغاثتها الانسانية الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة من الحملات نفذتها لدعم الانساني في عموم محافظة حضرموت للأسر الفقيره والاشد فقرا في المديرية والمحافظة التي تعاني من وضع معيشي صعب ومن اجل التخفيف.









عن كاهل الاسر الفقيره وضمن نهج العطاء الذي تسير عليه دولة الامارات العربية المتحدة وبتوجيهات قيادتها الرشيدة .









حيث دشن صلاح حسين باحكم مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي بالمديرية بمعية عماد سالم التميمي مشرف فريق هيئة الهلال الاحمر الامارتي للاغاثات الانسانية بالمحافظه واعضاء الفريق وبحضور محمد عبدالله باماتع امين عام المجلس المحلي بالمديرية.









وتم توزيع السلل الغذائية على الاسر الفقيره بالمديرية حيث شمل التوزيع خمسمائة سلة غذائية على الاسر الاشد فقرا من مختلف قرى ومناطق المديرية وتم التدشين في مبناء السلطة المحلية بالمديرية .









حيث لقى فريقه الهيئة الترحيب والتعاون من قبل الاهالي معبرين بشكركم الجزيل وتقديرهم لهيئة الهلال الاماراتي وشعب الامارات وذراعها الانساني على هذه اللفته الانسانيه في ظل ضروف معيشيه صعبه وتفريح همومهم وضروفهم المعيشية وبماتقدمه الهيئة من خدمات انسانية وخدمية.









وفي سياق متصل رحب صلاح باحكم بفريق الهيئة شاكرا وصولهم رغم تحملهم بعد السفر والمسافات الى المناطق النائية، وتخفيف معانات الاسرالفقيره بالمديرية شاكرا قيادة وشعب الامارت على دعمهم للاعمال الانسانية والاغاثيه لشعب اليمن عامة والمحافظة والمديرية خاصة معبر في كلمته للاهالي المستفيدين بان المديرية ستحضى بالدعم الوافر الانساني والخدمي من هيئة الهلال الاحمر الامارتي في مختلف المجالات في المديرية حضر التدشين جمع غفير من المواطنين الاهالي والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.