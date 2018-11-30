صدى- السعودية| "النيابة العامة" توضح المقصود بحرمة الأشخاص والمساكن

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أكدت النيابة العامة أن حرمة الأشخاص والمساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الحالات التي حددها النظام.

وأضافت، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن حرمة الشخص تشمل: جسده، وملابسه، وماله، وما معه من أمتعة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن حرمة المسكن تشمل: كل مكان مسوّر، أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

المصدر: صحيفة صدى