متصل يغازل عايدة رياض.. و"الأخيرة": "مش عايزين قر"

أعرب متصل يدعى علاء من محافظة الشرقية، عن اعجابه بالفنانة عايدة رياض، قائلا: "منورة الدنيا، نديكي 25 سنة، ونمسك الخشب، وبزعل لما الفنانين الكبار يعتزلوا، انتوا التاريخ العظيم ونفسنا يجمعكم عمل وطني زي رأفت الهجان وليالي الحلمية".

وعقبت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، ضاحكة: "مش عايزين قر"، وأضاف "علاء": "زي الوردة ان دبلت ريحتها فيها، بس انتي بترعرعي كل يوم".

ورد الإعلامي محمد موسى قائلاً: "شوفي الناس إزاي بتحبك"، مؤكدًا ان الفن المصري افتقد لعدد كبير من الفنانين الكبار، وترك الساحة لمجهولين مثل بيكا وحمو، معلقًا: "فيه حد جديد اسمه عرسه".