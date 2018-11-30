ترامب: إلغاء اللقاء مع بوتين بسبب حادث "كيرتش"

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن ترامب قوله للصحفيين قبيل لقائه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي: "بناء على ما حدث للسفن [الأوكرانية] والبحارة. هذا هو السبب الوحيد."
وأضاف "لا يعجبنا ما حدث. لسنا سعداء بهذا ولا أحد سعيد بذلك. نأمل أن يتمكنوا من حل ذلك قريبا. لذلك نحن نتطلع للقاء الرئيس بوتين".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقده يوم السبت على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجاً على حادثة مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف. ويذكر أنه في نفس اليوم أصبح معلوماً أن ترامب اتخذ هذا القرار بعد محادثة مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ورئيس طاقم البيت الأبيض جون كيلي. وقال بيسكوف في هذا الصدد إن إلغاء هذا الاجتماع سيمنح الرئيس وفرة من الوقت لعقد اجتماعات مفيدة على هامش القمة.