ترامب: إلغاء اللقاء مع بوتين بسبب حادث "كيرتش"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه ألغى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط بسبب الوضع الناجم عن الحادث في مضيق كيرتش.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن ترامب قوله للصحفيين قبيل لقائه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي: "بناء على ما حدث للسفن [الأوكرانية] والبحارة. هذا هو السبب الوحيد."





وأضاف "لا يعجبنا ما حدث. لسنا سعداء بهذا ولا أحد سعيد بذلك. نأمل أن يتمكنوا من حل ذلك قريبا. لذلك نحن نتطلع للقاء الرئيس بوتين".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقده يوم السبت على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجاً على حادثة مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف. ويذكر أنه في نفس اليوم أصبح معلوماً أن ترامب اتخذ هذا القرار بعد محادثة مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ورئيس طاقم البيت الأبيض جون كيلي. وقال بيسكوف في هذا الصدد إن إلغاء هذا الاجتماع سيمنح الرئيس وفرة من الوقت لعقد اجتماعات مفيدة على هامش القمة.





وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" و"ياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت، يوم الأحد الماضي، الحدود الدولية لروسيا، في مسيرها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه، المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجيب هذه السفن للمطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.









واعتبرت موسكو، حادثة مضيق كيرتش، استفزازا واضحا دبرته السلطات الأوكرانية قبيل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في مارس المقبل.