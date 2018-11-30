شاومي تبدأ إرسال تحديث "Android Pie" لهاتفها Mi A2 Lite

مازالت الهواتف التابعة لمشروع أندرويد ون تستقبل في تحديث Android 9 Pie حيث أرسلت نوكيا التحديث لبعض هواتفها والأن شاومي تبدأ في إرسال التحديث لهواتفها التابعة لمشروع أندرويد ون.





وفقاً لموقع XDA عدد من مستخدمي هاتف Mi A2 Lite بدء يصل لهم النسخة النهائية من تحديث Android 9 Pie ويصل التحديث لمستخدمي الهاتف بشكل تدريجي.



