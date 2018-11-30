شاومي تبدأ إرسال تحديث "Android Pie" لهاتفها Mi A2 Lite
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:25 م
مازالت الهواتف التابعة لمشروع أندرويد ون تستقبل في تحديث Android 9 Pie حيث أرسلت نوكيا التحديث لبعض هواتفها والأن شاومي تبدأ في إرسال التحديث لهواتفها التابعة لمشروع أندرويد ون.
وفقاً لموقع XDA عدد من مستخدمي هاتف Mi A2 Lite بدء يصل لهم النسخة النهائية من تحديث Android 9 Pie ويصل التحديث لمستخدمي الهاتف بشكل تدريجي.
أيضاً متوقع أن يبدأ يصل التحديث لهاتف Mi A2 قريباً وقد يتبعه مع بداية عام 2019 هاتف Mi A1 وهو واحد من الهواتف صاحبة الشعبية الكبيرة خصوصاً في السوق المصري.
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