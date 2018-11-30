ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاومي تبدأ إرسال تحديث "Android Pie" لهاتفها Mi A2 Lite

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:25 م
شاومي تبدأ إرسال تحديث Android Pie لهاتفها Mi A2 Lite
Mi A2 Lite
طباعة
 
مازالت الهواتف التابعة لمشروع أندرويد ون تستقبل في تحديث Android 9 Pie حيث أرسلت نوكيا التحديث لبعض هواتفها والأن شاومي تبدأ في إرسال التحديث لهواتفها التابعة لمشروع أندرويد ون.

وفقاً لموقع XDA عدد من مستخدمي هاتف Mi A2 Lite بدء يصل لهم النسخة النهائية من تحديث Android 9 Pie ويصل التحديث لمستخدمي الهاتف بشكل تدريجي.

أيضاً متوقع أن يبدأ يصل التحديث لهاتف Mi A2 قريباً وقد يتبعه مع بداية عام 2019 هاتف Mi A1 وهو واحد من الهواتف صاحبة الشعبية الكبيرة خصوصاً في السوق المصري.
شاومي تبدأ إرسال تحديث "Android Pie" لهاتفها Mi A2 Lite
المزيد عن: هواتف شاومي شاومي تكنولوجيا اندرويد باي اندرويد التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Xiaomi Mi A2 Lite Xiaomi Mi A2 Lite Android Pie
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
0
x
16:00
2
الهلال
الزمالك
3
x
ضربات جزاء
4
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
1
x
16:25
1
الفيصلي
أهلي جدة
1
x
17:30
1
الفيحاء
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 9:50:06 PM