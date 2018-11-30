تامر مرتضى وأمير رمسيس يقدمون واجب العزاء في والدة السيناريست محمد رفعت

شارك المخرجان أمير رمسيس ومحمد حلمي فى تقديم واجب العزاء للسيناريست محمد رفعت في وفاة والدته التي توفيت مساء الأربعاء الماضي.

كان المخرج والمنتج تامر مرتضى رئيس مجلس إدارة أروما ستوديوز والمخرج سميح النقاش في مقدمة الحاضرين بالإضافة لكل من الداعية الإسلامي خالد الجندي والكاتب يسري الفخراني والمخرج محمد أسامة ومصطفى العوضي مدير عام اروما ستوديوز ومهندس الديكور عطية أمين.

كانت والدة السيناريست محمد رفعت رحلت عن دنيانا مساء الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.