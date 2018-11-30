عايدة رياض لـ المصريين: "اصبروا.. وهتحلو"



وأشادت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، بالإعلامي محمد موسى، مشيرة إلى أنه رجل وطني، ويعد مادته جيدًا، لافتة إلى أن ltc قناة تحب الشعب المصري، ووطنية وتعمل لصالحه.



وجهت الفنانة عايدة رياض، رسالة إلى الشعب المصري، قائلة: "اصبروا واستحملوا، وكله هيعدي.. وهتحلو، وأنتم شايفين العالم العربي كله بقا إيد واحدة".