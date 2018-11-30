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عايدة رياض لـ المصريين: "اصبروا.. وهتحلو"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:25 م
عايدة رياض لـ المصريين: اصبروا.. وهتحلو
الفنانة عايدة رياض
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هدى عبدالرازق
 
وجهت الفنانة عايدة رياض، رسالة إلى الشعب المصري، قائلة: "اصبروا واستحملوا، وكله هيعدي.. وهتحلو، وأنتم شايفين العالم العربي كله بقا إيد واحدة".

وأشادت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، بالإعلامي محمد موسى، مشيرة إلى أنه رجل وطني، ويعد مادته جيدًا، لافتة إلى أن ltc قناة تحب الشعب المصري، ووطنية وتعمل لصالحه.
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