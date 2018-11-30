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ميسي: من الصعب الفوز بالبطولات ولكن!

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:23 م
ميسي: من الصعب الفوز بالبطولات ولكن!
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ريهام عبدالمحسن
 
أكد ليونيل ميسي نجم برشلونةأنه سيكون من الصعب الفوز بالألقاب إذا لم يمتلك الفريق لاعبين جيدين.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "لقد استمتعت كثيرًا وخاض الفريق لقاءات مهمة.

 كانت تجربة جيدة لي، حيث شاهدت المباريات مع ابني وهو شيء لا يمكنني فعله لأنني ألعب دائمًا".

وأضاف: "ظهر الفريق بشكل جيد وحتى لو كنت تملك لاعبين مهمين، إذا لم يكن لديك فريقًا جيدًا سيكون من الصعب الفوز بالألقاب".

وتابع: "جئت إلى برشلونة وأنا في عمر الـ13 عاما وعشت هنا أكثر مما عشت في بلادي، برشلونة مدينة أحبها وولد فيها أطفالي الثلاثة، أنا سعيد جدًا باللعب في البارسا والعيش في هذه المدينة".

وأردف قائلاً : "أمارس كرة القدم هنا منذ أن كنت صغيرًا وهي شغفي والآن أستمتع بالوظيفة التي أحبها".

وعن الفوز على آيندهوفن، قال ميسي: "في بعض الأحيان الأداء لا يكون جيدًا وأحمد الله أننا حققنا الانتصار لأنه كان هدفنا".

واختتم ميسي تصريحاته قائلاً : "من الطبيعي أن يواجه الناس بعض الأوقات الصعبة لكن عليهم اتخاذ القرارات وعلينا أن نعود ونستمتع بما نقوم به".

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