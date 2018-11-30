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محمد موسى لـ عايدة رياض: "البوس بالأفلام حقيقي".. والأخيرة: "في إزاز بين الممثلين"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:22 م
محمد موسى لـ عايدة رياض: البوس بالأفلام حقيقي.. والأخيرة: في إزاز بين الممثلين
الإعلامي محمد موسى
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هدى عبدالرازق
 
فاجأ الإعلامي محمد موسى، الفنانة عايدة رياض، قائلًا: "هو البوس في الأفلام حقيقي"، لترد "رياض"، ضاحكة: "لا طبعا".

وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة: "البوس في الأفلام مش حقيقي، بيقا في إزاز بين الممثلين.. دي خدعة".

وأشارت "رياض"، إلى أننا فقدنا الرقي في محتوى الأفلام، مؤكدة أن الإغراء شىء مختلف عن القبلات في الأفلام.
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