محمد موسى لـ عايدة رياض: "البوس بالأفلام حقيقي".. والأخيرة: "في إزاز بين الممثلين"



وأشارت "رياض"، إلى أننا فقدنا الرقي في محتوى الأفلام، مؤكدة أن الإغراء شىء مختلف عن القبلات في الأفلام.



فاجأ الإعلامي محمد موسى، الفنانة عايدة رياض، قائلًا: "هو البوس في الأفلام حقيقي"، لترد "رياض"، ضاحكة: "لا طبعا".وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة: "البوس في الأفلام مش حقيقي، بيقا في إزاز بين الممثلين.. دي خدعة".