محمد موسى لـ عايدة رياض: "البوس بالأفلام حقيقي".. والأخيرة: "في إزاز بين الممثلين"
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:22 مهدى عبدالرازق
فاجأ الإعلامي محمد موسى، الفنانة عايدة رياض، قائلًا: "هو البوس في الأفلام حقيقي"، لترد "رياض"، ضاحكة: "لا طبعا".
وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة: "البوس في الأفلام مش حقيقي، بيقا في إزاز بين الممثلين.. دي خدعة".
وأشارت "رياض"، إلى أننا فقدنا الرقي في محتوى الأفلام، مؤكدة أن الإغراء شىء مختلف عن القبلات في الأفلام.
وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة: "البوس في الأفلام مش حقيقي، بيقا في إزاز بين الممثلين.. دي خدعة".
وأشارت "رياض"، إلى أننا فقدنا الرقي في محتوى الأفلام، مؤكدة أن الإغراء شىء مختلف عن القبلات في الأفلام.
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