عايدة رياض: محمد صلاح وجهة مشرفة لمصر



وأشارت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن الدراما المصرية في أزمة، مضيفة: "مش قادرين نعمل فيلم استعراضي زي بتوع زمان"، معربة عن رفض نوع معين من الفن لاختلاف الأذواق بين الناس.



وأضافت: "إحنا عايشين على ذكرى زمن الفن الجميل"، مؤكدة أن إصلاح حال الفن أولى خطواته البحث عن نص جيد، كاشفة أن أحدث أفلامها هو "بلاش تبوسني" ويناقش فكرة الإزدواجية.



قالت الفنانة عايدة رياض، إن محمد صلاح يعد واجهة مشرفة لمصر شكلا وموضوعًا، مضيفة أن مصر بها فنانين "سوبر ستار" ولكن لا يوجد نص.