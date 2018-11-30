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عايدة رياض عن أزياء الفنانات بالمهرجانات: "دي صورة مصر".. وموسى": "بيلبسوا بيبي دول"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:20 م
عايدة رياض عن أزياء الفنانات بالمهرجانات: دي صورة مصر.. وموسى: بيلبسوا بيبي دول
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هدى عبدالرازق
 
قالت الفنانة عايدة رياض، إن الدراما المصرية "بعافيتين"، ونحتاج إلى أعمال أكثر رقيا واحترام، لافتة إلى أن الدراما زمان كانت تعتمد على النص.

وأشارت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أنها لا تؤمن بالرأي الذي يرى أن أعمال العنف التي تعرض على القنوات، تؤدي إلى ظهور العنف، معقبة: "زمان كانت يوجد أعمال بها مشاهد ضرب، ومحدش قال حاجة".

وعن الهجوم على أزياء الفنانات في المهرجانات، عقبت: "دي صورة مصر، والحاجة الأوفر لا"، فقاطعها الإعلامي محمد موسى، قائلا: "أنا شفت فنانة إمبارح لابسة بيبي دول مش فستان، ده قلب السوشيال ميديا".

المزيد عن: مصر محمد موسى فن عايدة رياض توك شو اخبار مصر
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