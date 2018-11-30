عايدة رياض: "مصر هتبقا قد الدنيا.. ومش بطبل"



وأشارت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أنه لابد من إدخال التكنولوجيا في كل قطاعات العمل، متسائلة: "لماذا نستورد؟"، مضيفة: "الرئيس السيسي بيحبنا وهنبقا قد الدنيا".



وعن الوضع الفني، عقبت أن الفن ينقصه مؤلفين، فلا يوجد نصوص جيدة، مقترحة إنشاء مدارس للتأليف، مضيفة: "عايزين أفلام ومسلسلات بجودة زمان"، مطالبة بتدخل الدولة في الفن.



قالت الفنانة عايدة رياض، إن الصدق هو أسرع ما يصل إلى قلب المشاهد، لافتة إلى أنها تشعر أن مصر تتجه نحو مكان جيد، ولكن نحتاج إلى الصبر، مضيفة: "أنا مش بطبل بس مصر رايحة لحتة مش هنصدق نفسنا".