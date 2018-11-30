عايدة رياض: "مصر هتبقا قد الدنيا.. ومش بطبل"
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:19 مهدى عبدالرازق
قالت الفنانة عايدة رياض، إن الصدق هو أسرع ما يصل إلى قلب المشاهد، لافتة إلى أنها تشعر أن مصر تتجه نحو مكان جيد، ولكن نحتاج إلى الصبر، مضيفة: "أنا مش بطبل بس مصر رايحة لحتة مش هنصدق نفسنا".
وأشارت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أنه لابد من إدخال التكنولوجيا في كل قطاعات العمل، متسائلة: "لماذا نستورد؟"، مضيفة: "الرئيس السيسي بيحبنا وهنبقا قد الدنيا".
وعن الوضع الفني، عقبت أن الفن ينقصه مؤلفين، فلا يوجد نصوص جيدة، مقترحة إنشاء مدارس للتأليف، مضيفة: "عايزين أفلام ومسلسلات بجودة زمان"، مطالبة بتدخل الدولة في الفن.
وأشارت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أنه لابد من إدخال التكنولوجيا في كل قطاعات العمل، متسائلة: "لماذا نستورد؟"، مضيفة: "الرئيس السيسي بيحبنا وهنبقا قد الدنيا".
وعن الوضع الفني، عقبت أن الفن ينقصه مؤلفين، فلا يوجد نصوص جيدة، مقترحة إنشاء مدارس للتأليف، مضيفة: "عايزين أفلام ومسلسلات بجودة زمان"، مطالبة بتدخل الدولة في الفن.
المزيد عن: فن خط أحمر توك شو الفنانة عايدة رياض اخبار مصر