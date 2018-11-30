رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: لدينا أطول برج سكني في مصر

كشف المهندس أسامة عبد الوهاب، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن أهم المشروعات في المدينة، موضحًا أن العلمين الجديدة تقع على مساحة 48 ألف فدان مقسمة على ثلاث مراحل.



وأوضح عبد الوهاب خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية صدي البلد، مساء الجمعة، أن المرحلة الأولى تبنى على مساحة 28 ألف فدان وتشمل منطقة شاطئية، تحتوي على عدد من المشروعات المهمة مثل الكورنيش و15 برجًا ضخمًا تتراوح أطوالها من 140 إلى 197 مترا، معلقًا: "المدينة تحتوي على أطول برج سكني في مصر".



وأشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أن الوجهة الشاطئية تصل إلى 14 كيلو مترا، تحتوي علي حارة للمشاة، وللدراجات والسيارات، بالإضافة لمجموعة من المناطق والمشروعات الترفيهية التي تنشأ عليه، لافًتا إلى أن هناك 33 شركة تعمل علي المشروع من كبار شركات المقاولات في مصر، حيث أن عدد العمالة يتجاوز الـ 56 ألفا.

