وزير الري: سنصل إلى 150 مليون نسمة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن عدد سكان مصر سيصل إلى 150 مليون نسمة بحلول 2030، مؤكدًا أن العنصر البشري دوره مهم لتحقيق الأمن المائي لمصر.





وأضاف في الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية يوم المهندس المدني، لنقابة المهندسين، اليوم، أن الوزارة أحد معاقل الهندسة، تعمل على مدار 24 ساعة لحل مشاكل المياه حتى أقصى أطراف البلد للوصول إلى كل المستخدمين.





ولفت وزير الري، إلى أن مصر تواجه كثير من التحديات، مؤكدًا أنه طالما وُجدت العقول وجدت الحلول، والمهندس يحول كل تحدي إلى فرصة.

وأكد "عبدالعاطي" أن الوزارة قامت بتطوير سياساتها عبر 4 ركائز، أولها ترشيد الاستهلاك وتحسين والحفاظ على نوعية المياه من التلوث وتنمية لموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، لافتًا إلى أن خطة "4 ت" تحولت الي خطة قومية تتكلف 900 مليار جنيه، ويمكن أن تتضاعف في ظل ارتفاع تعداد السكان خاصة، متابعًا: "دول أفريقيا تنتظرنا للعمل وتعمير بلدانهم، لتحقيق التنمية وتقليل نسب الفقر".