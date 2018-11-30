باسل السيسي: قطاع السياحة تحسن ولكنه ما زال يعاني

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن وضع قطاع السياحة في مصر أصبح أفضل، ولكنه ما زال يعاني.



وأضاف "السيسي"، خلال حواره مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن الإرهاب موجود في كل دول العالم، وأن مصر عملت بشكل جيد جدًا لمعالجة تأثير الإرهاب على قطاع السياحة.



ولفت إلى أن التصريحات المتضاربة في حوادث المناطق السياحية تؤثر على المنظومة، موضحًا أن إدارة الأزمات أصبحت علمًا للتعامل السليم مع الحدث.

