تسجيل 600 حادث مرتبط بكراهية المسلمين خلال 6 أشهر في بريطانيا

سجل في بريطانيا خلال ستة أشهر 608 أحداث مرتبطة بظاهرة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) من أصل 685 حادثة مرتبطة بالعنصرية بالبلاد، واستهدفت هذه الحوادث بشكل كبير المسلمات.

ارتفاع الجرائم المرتكبة ضد النساء إلى ارتداء المسلمات للحجاب، إضافة إلى الصورة النمطية التي تُظهر المرأة كائناً ضعيفاً يمكن مهاجمته

وقال تقرير لمؤسسة “Tell Mama” الحقوقية إنها رصدت في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين وقوع 608 حوادث مرتبطة بالإسلاموفوبيا ببريطانيا، مضيفة أن غالبيتها وقعت في شوارع المملكة المتحدة. كما أشارت إلى أن 58% من حوادث الإسلاموفوبيا استهدفت النساء.

وإلى نشر الإحصاءات العامة المرتبطة بظاهرة كراهية الإسلام في بريطانيا، ركز التقرير على ظاهرة التمييز بين الجنسين عند ارتكاب جرائم كراهية ضد الإسلام.

وعزت المؤسسة ارتفاع الجرائم المرتكبة ضد النساء إلى “ارتداء المسلمات للحجاب، إضافة إلى الصورة النمطية التي تُظهر المرأة كائناً ضعيفاً يمكن مهاجمته” وذلك مقارنة بالرجال المسلمين.

وأوضحت المؤسسة أن 45.3% من الحوادث التي تم الإبلاغ عنها خلال فترة الرصد تمت بشكل مباشر بين “الضحية ومرتكب الجريمة، أو أدت إلى تمييز فعلي أو إضرار بالممتلكات”. ومع ذلك، وجد التقرير أن 207 من حوادث الإسلاموفوبيا المذكورة ارتكبت عبر الإنترنت، أي بنسبة 34% من إجمالي هذه الحوادث.