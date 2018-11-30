فوز عزب أشمون والجمالية والشال بالقسم الرابع في الدقهلية
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:49 مهيثم حبيب
اقيمت اليوم أربع مباريات بالمجموعة الثانية بالقسم الرابع منطقة الدقهلية، حيث حققق ف يق عزب أشمون فوزا غاليا خارج ملعبه علي حساب فريق شهادة بهدفين دون مقابل، بينما تمكن الجمالية من تحقيق فوز صعب في اللحظات الأخيرة على ميت سلسيل بهدفين مقابل هدف .
وحقق فريق الشال والمنشية الفوز على جزيرة القباب بهدفين مقابل هدف، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة ميت رومي وضيفه النصر .
وكان منية النصر صاحب صدارة المجموعة الثانية قد تغلب الأربعاء الماضى علي ضيفه القباب الصغرى بهدفين دون مقابل .
وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة الثانية :
١- منية النصر ١٥ نقطة
٢- الشال والمنشية ١٥ نقطة
٣- شها ١٠ نقاط
٤- شباب الجمالية ١٠ نقاط
٥- عزب أشمون ٩ نقاط
٦- ميت رومى ٩ نقاط
٧- النصر ٩ نقاط
٨- ميت سلسيل ٥ نقاط
٩- جزيرة القباب ١ نقاط
١٠- القباب الصغرى ٠ نقاط