فوز عزب أشمون والجمالية والشال بالقسم الرابع في الدقهلية

اقيمت اليوم أربع مباريات بالمجموعة الثانية بالقسم الرابع منطقة الدقهلية، حيث حققق ف يق عزب أشمون فوزا غاليا خارج ملعبه علي حساب فريق شهادة بهدفين دون مقابل، بينما تمكن الجمالية من تحقيق فوز صعب في اللحظات الأخيرة على ميت سلسيل بهدفين مقابل هدف .





وحقق فريق الشال والمنشية الفوز على جزيرة القباب بهدفين مقابل هدف، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة ميت رومي وضيفه النصر .





وكان منية النصر صاحب صدارة المجموعة الثانية قد تغلب الأربعاء الماضى علي ضيفه القباب الصغرى بهدفين دون مقابل .





وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة الثانية :





١- منية النصر ١٥ نقطة

٢- الشال والمنشية ١٥ نقطة

٣- شها ١٠ نقاط

٤- شباب الجمالية ١٠ نقاط

٥- عزب أشمون ٩ نقاط

٦- ميت رومى ٩ نقاط

٧- النصر ٩ نقاط

٨- ميت سلسيل ٥ نقاط

٩- جزيرة القباب ١ نقاط

١٠- القباب الصغرى ٠ نقاط



