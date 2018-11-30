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فوز عزب أشمون والجمالية والشال بالقسم الرابع في الدقهلية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:49 م
فوز عزب أشمون والجمالية والشال بالقسم الرابع في الدقهلية
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هيثم حبيب
 
اقيمت اليوم أربع مباريات بالمجموعة الثانية بالقسم الرابع منطقة الدقهلية، حيث حققق ف يق عزب أشمون فوزا غاليا خارج ملعبه علي حساب فريق شهادة بهدفين دون مقابل، بينما تمكن الجمالية من تحقيق فوز صعب في اللحظات الأخيرة على ميت سلسيل بهدفين مقابل هدف .

وحقق فريق الشال والمنشية الفوز على جزيرة القباب بهدفين مقابل هدف، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة ميت رومي وضيفه النصر .

وكان منية النصر صاحب صدارة المجموعة الثانية قد تغلب الأربعاء الماضى علي ضيفه القباب الصغرى بهدفين دون مقابل .

وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة الثانية :

١- منية النصر ١٥ نقطة
٢- الشال والمنشية ١٥ نقطة
٣- شها ١٠ نقاط
٤- شباب الجمالية ١٠ نقاط
٥- عزب أشمون ٩ نقاط
٦- ميت رومى ٩ نقاط
٧- النصر ٩ نقاط
٨- ميت سلسيل ٥ نقاط
٩- جزيرة القباب ١ نقاط
١٠- القباب الصغرى ٠ نقاط

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