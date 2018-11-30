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عاجل- السعودية| الغذاء والدواء: علاج السرطان الجديد يخدم شريحة محددة من المرضى

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:48 م
عاجل- السعودية| الغذاء والدواء: علاج السرطان الجديد يخدم شريحة محددة من المرضى
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الفجر السعودي
 

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن دواء  Larotrectinib (Vitrakvi)، يخدم شريحة محددة من مرضى السرطان، وليس جميع المرضى.

 

وقالت "الهيئة" في بيان أصدرته اليوم، إن بعض وسائل الإعلام العالمية، بالغت في الحديث عن فوائد الدواء، لدرجة الإيحاء بقدرة هذا الدواء على العلاج الكامل الأورام.

 

وأكدت "الغذاء والدواء" أن دواء  Larotrectinib (Vitrakvi)، يعمل بطريقة مبتكرة عن طريق منع نمو الأورام الناتجة عن خلل جيني نادر (طفرة جينية)، ما يتسبب في بعض حالات السرطان، ما يجعل هذا الدواء قادرًا على خدمة وعلاج شريحة محددة من المرضى، وليس جميع مرضى السرطان.

 

وأشارت إلى أن الدواء حصل على الاعتماد المُسرّع من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو إجراء تعتمده المنظمة في الأدوية التي تعمل بطرق مبتكرة أو من الممكن أن تكون نواة لمستقبل علاجي زاهر.

 

ونوّهت "الهيئة" في بيانها بنتائج الدراسات التي أفضت إلى فعاليته، وجرى على ضوء ذلك اعتماد الدواء، مبينةً أن الدراسات جرت على 55 مريضاً، منهم 12 مريضاً تحت سن 18 عاماً، ممن يحملون الطفرة الجينية النادرة  (NTRK)، وكانت الاستجابة للدواء في الأشهر التسعة الأولى جيدة، إذ وصلت إلى 73% من المرضى، لكنها بدأت في التناقص تدريجيًّا ووصلت إلى 39% من المرضى بعد السنة الأولى، مشيرة إلى أهم الأعراض الجانبية الملاحظة على مرضى ممن استخدموا الدواء وأكثرها انتشاراً؛ على غرار الإعياء والغثيان والتقيؤ وارتفاع إنزيمات الكبد والدوار والإسهال والإمساك.

 

وتطرقت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وجود نموّ في الخيارات والطرق العلاجية لمرضى السرطان ستكون متاحة بمجرد خضوعها للدراسات المتعلقة بالسلامة والمأمونية، مؤكدة أنها تتابع المستجدات العلمية المتعلقة بالأدوية أو الطرق العلاجية، وتسعى لوصول المريض إلى دواء وطرق علاجية آمنة وفعّالة.

 

المصدر: صحيفة عاجل

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