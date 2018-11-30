فنزويلا ترفع الحد الأدني للأجور بنسبة 150%

قال الرئيس نيكولاس مادورو، إن الحد الأدنى للأجر الشهري في فنزويلا سيرتفع بنسبة 150 بالمئة إلى حوالي 9.50 دولار، في إطار زيادات متكررة للأجور في البلد العضو بمنظمة أوبك فشلت في مجاراة التضخم.





ويتجاوز التضخم السنوي في فنزويلا حاليا 800 ألف في المئة، وفقا للهيئة التشريعية التي تديرها المعارضة ويواجه المواطنون نقصا مزمنا في السلع الغذائية والأدوية.





وقال مادورو في كلمة أذيعت تلفزيونيا إن الراتب الشهري الجديد سيكون 4500 بوليفار. ودأب الفنزويليون على الشكوى من أنهم ليس بمقدورهم شراء سلع أساسية على الرغم من زيادة بلغت 60 ضعفا للحد الأدنى للأجور في أغسطس آب.





ويقول الرئيس الفنزويلي إن أزمة بلاده هي نتيجة ”لحرب اقتصادية“ يقودها ساسة المعارضة بمساعدة من الولايات المتحدة. ويقول خصومه إن سياسات اقتصادية فاشلة وطبعا عشوائية للنقود هما المسؤولان عن مشاكل البلاد الاقتصادية.



