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أزمة في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بسبب الجماهير

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:42 م
أزمة في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بسبب الجماهير
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رامي بشاي
 

قامت جماهير نادي الاتحاد السكندري بعمل أزمة داخل مقصورة ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس على هامش مباراة الفريق الأخضر مع الزمالك في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.


و اشتبكت جماهير الاتحاد السكندري مع احد منظمي المباراة وتدخل مسؤولو نادي الزمالك وبعض الأفراد المسؤولين عن تأمين اللقاء، من أجل إنهاء الأزمة.

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