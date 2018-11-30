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بعد سحب التنظيم.. تعرف على مصير الكاميرون من التأهل لنهائيات "كان 2019"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:36 م
بعد سحب التنظيم.. تعرف على مصير الكاميرون من التأهل لنهائيات كان 2019
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مني العوضي
 

 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، سحب تنظيم نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد بالعاصمة الغانية أكرا، ويأتي ذلك لعدم جاهزية الملاعب لاستضافة البطولة.

 

وكان الكاف قد قرر فتح باب الترشح لمدة شهر للدول التي ترغب في الحصول على التنظيم ويعد الأقرب حتى الآن دولتي المغرب وجنوب أفريقيا.

 

وويؤجل قرار الاتحاد الأفريقي مسألة حسم الكاميرون التأهل إلى نهائيات "كان 2019"، عن المجموعة الثانية من التصفيات، والتي تضم كل من المغرب وجزر القمر ومالاوي.

 

يُذكر فأن المنتخب الكاميروني يحتل المركز الثاني، برصيد 8 نقاط، خلف المنتخب المغربي متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، وتحتل جزر القمر المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم مالاوي برصيد 4 نقاط.

 

ويحتاج منتخب الكاميرون للفوز في لقاءه الأخير أمام جزر القمر، والذي سيقام في مارس المقبل، أو التعادل سلبيا على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل، في حين أن فوز جزر القمر سيمنحها بطاقة التأهل إلى النهائيات على حساب "الأسود".

 

وجاء تقرير اللجنة الفنية بالكاف بخصوص تحضيرات الكاميرون لاستضافة بطولة أمم أفريقيا سلبيًا للغاية حيث أكد أن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة النهائيات.

 

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