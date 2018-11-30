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تشيلسي يرفض رحيل كريستينسن لبرشلونة في يناير

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:34 م
تشيلسي يرفض رحيل كريستينسن لبرشلونة في يناير
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أحمد عصام
 

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع اندرياس كريستينسن لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميرور، إن تشيلسي لن يسمح برحيل اندرياس كريستنسن إلى برشلونة، خاصة بعد تراجع مستوي ديفيد لويز في المباريات السابقة.

ولم يشارك اللاعب الدنماركي مع تشيلسي هذا الموسم بشكل أساسي، حيث يعتمد ساري مدرب تشيلسي علي روديجير وديفيد لويز كقلبي دفاع للبلوز.

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