تشديدات أمنية على حفل الهضبة بكايرو فيستفال.. والجمهور يغلق الأبواب (صور)

شهد حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته خلال الساعات المقبلة تشديدات أمنية ضخمة، وأيضا حضور جماهيري كبير مما أدي إلي عدد من المشادات قبل الحفل.

ويعد الحفل بمثابة احتفال عمرو دياب مع جمهوره بإطلاق ألبومه الجديد "كل حياتى"، حيث أنه أول حفل جماهيري للهضبة فى القاهرة بعد إصدار ألبومه الجديد فى الأسواق.

وأجريت خلال الساعات الماضية تجهيزات ضخمة لاستقبال عشاق الهضبة استعدادا لحفله، حيث تم بناء مسرح كبير، وتجهيزه بأحدث الأجهزة والإضاءة والشاشات، ويشارك عدد كبير من رجال الأمن من صباح اليوم لتامين الحفل بسبب القبول الكبير على الحفل من قبل الجمهور.

يضم الألبوم 13 أغنية، "يا ساحر، يتعلموا، هدد، كل حياتى، كنت فى بالى، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالى، ده لو اتساب، ملاك الحسن، أنت مغرور، قالك ندم".