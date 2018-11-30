ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تشديدات أمنية على حفل الهضبة بكايرو فيستفال.. والجمهور يغلق الأبواب (صور)

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:32 م
تشديدات أمنية على حفل الهضبة بكايرو فيستفال.. والجمهور يغلق الأبواب (صور)
صورة أرشيفية
طباعة
يارا أحمد
 

شهد حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته خلال الساعات المقبلة تشديدات أمنية ضخمة، وأيضا حضور جماهيري كبير مما أدي إلي عدد من المشادات قبل الحفل.

 

ويعد الحفل بمثابة احتفال عمرو دياب مع جمهوره بإطلاق ألبومه الجديد "كل حياتى"، حيث أنه أول حفل جماهيري للهضبة فى القاهرة بعد إصدار ألبومه الجديد فى الأسواق.

 

وأجريت خلال الساعات الماضية تجهيزات ضخمة لاستقبال عشاق الهضبة استعدادا لحفله، حيث تم بناء مسرح كبير، وتجهيزه بأحدث الأجهزة والإضاءة والشاشات، ويشارك عدد كبير من رجال الأمن من صباح اليوم لتامين الحفل بسبب القبول الكبير على الحفل من قبل الجمهور.

 

يضم الألبوم 13 أغنية، "يا ساحر، يتعلموا، هدد، كل حياتى، كنت فى بالى، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالى، ده لو اتساب، ملاك الحسن، أنت مغرور، قالك ندم".

تشديدات أمنية على حفل الهضبة بكايرو فيستفال.. والجمهور يغلق الأبواب (صور)
تشديدات أمنية على حفل الهضبة بكايرو فيستفال.. والجمهور يغلق الأبواب (صور)
تشديدات أمنية على حفل الهضبة بكايرو فيستفال.. والجمهور يغلق الأبواب (صور)
تشديدات أمنية على حفل الهضبة بكايرو فيستفال.. والجمهور يغلق الأبواب (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات الأمني أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
0
x
16:00
2
الهلال
الزمالك
0
x
19:00
0
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
1
x
16:25
1
الفيصلي
أهلي جدة
1
x
17:30
1
الفيحاء
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 8:10:04 PM