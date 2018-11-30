5 وعود لم ينفذه الخطيب في سنة أولى رئاسة.. تعرف عليهم





مر عام بالتمام والكمال على رئاسة أسطورة الأهلي السابق محمود الخطيب للقلعة الحمراء، نجح فيها في تحقيق بعض الإنجازات وأخفق في تحقيق البعض الآخر. هنا 5 وعود كانت ضمن برنامج الخطيب الإنتخابي وعد بتحقيقها ولم ينفذها مجلسه حتى الآن، يستعرضها الفجر الرياضي في التقرير التالي.





- أعلن الخطيب في حالة فوزه أنه سيتم فوراً البدء في إنشاء استاد الأهلي مؤكدًا أن جماهيرية وعراقة النادي تستحق استاد بمواصفات عالمية.





- أعلن الخطيب عن التوجه إلى لقارة أفريقيا لاستغلال اسم الأهلي الكبير لكونه نادي القرن في أفريقيا وذلك بإنشاء أكاديميات للأهلي بالدول الأفريقية لتوفير المبالغ الطائلة التي يتكبدها النادي لشراء اللاعبين الأفارقة، ما يعنى أن الأهلي يستطيع اكتشاف تلك المواهب في سن مبكرة واستثمارهم بشكل أفضل في المستقبل من خلال إعادة بيعهم لأندية أوروبا.





- كما ألمح الخطيب إلى أنه سيتم الاستفادة من قانون الرياضة الجديد وإنشاء شركات مساهمة في مختلف المجالات بالإضافة إلى تجهيز قاعدة بيانات بالمؤسسات والوكالات التسويقية الدولية التي لها استثمارات رياضية لتساهم في تمويل المشروعات المستقبلية للنادي بجانب العمل على استعادة لقب الأكثر تتويجا فى العالم وهو ما سيسمح بجذب الكثير من الاستثمارات وزيادة عائد الرعاية بما يساعد على إنجاز المشروعات.





- أفاد الخطيب بأن هناك خطة لتطوير الأهلي ومقراته المختلفة من خلال البدء فى المرحلة الأولى لإنشاء مقر التجمع الخامس بالإضافة لإنشاء مناطق جلوس إضافية للأعضاء بمقر النادي بالجزيرة مكان المدرج القديم لاستاد التتش إلى جانب إنشاءات أخرى فى مقر النادي بمدينة نصر من خلال تطوير حمام السباحة والمناطق الترفيهية وإنشاء جراج متعدد الطوابق بجانب إنشاء جراج مؤقت وتجديد وتوسعة مظلة المسجد الكبير.





- كما أعلن الخطيب عن خطة لتطوير العيادات الطبية بمقري الجزيرة ومدينة نصر وانشاء عيادة بالشيخ زايد بخلاف إنشاء صيدليات في مقرات النادي المختلفة ووضع برنامج تأميني طبي للأعضاء.