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ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد في الهرم

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:32 م
ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد في الهرم
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إيمان عبد العاطي
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على هارب من حكم جنائي بالسجن المؤبد، بمنطقة الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بأنه حال مرور أحد ضباط مباحث قسم الهرم والقوة المرافقة له؛ لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تم الاشتباه في شخص، وبفحص الحالة الجنائية له تبين أنه هارب من حكم قضائي بالسجن المؤبد، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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