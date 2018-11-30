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ولي العهد يلتقي رئيس جنوب أفريقيا على هامش انعقاد قمة العشرين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:30 م
ولي العهد يلتقي رئيس جنوب أفريقيا على هامش انعقاد قمة العشرين
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الفجر السعودي
 

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا على هامش انعقاد قمة العشرين المقامة حاليا في الأرجنتين.

 

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين، منذ قليل، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

 

ورأس وفد المملكة العربية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

وبدأ الرئيس الأرجنتيني الجلسة قائلا إن “جوهر قمة العشرين هو احترام الاختلافات ونريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار.”

 

وأضاف، في كلمته، أن الأرجنتين تأمل في “وضع أسس لتجاوز الخلافات بيننا، والتحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها”.

 

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن “هناك فرص للتقدم رغم التحديات على مختلف المستويات، وأن الحلول تكمن في الحوار فيما بيننا”.

 

وأوضح أن القمة ستناقش الاستقرار المالي والتجارة الدولية، كما تتطرق لقضايا المناخ والبنية التحتية.

 

وشدد رئيس الأرجنتين على أن “بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي فيه على الفقر”.

 

والتقط زعماء العالم رؤساء الوفود المشاركة في قمة العشرين صورة جماعية، اليوم الجمعة، قبيل انعقاد القمة

 

وبدأت أعمال القمة منذ قليل، بمشاركة وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المزيد عن: ولي العهد محمد بن سلمان قمة العشرين رئيس جنوب أفريقيا الارجنتين
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