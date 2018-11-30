فانتازي البريميرليج.. صلاح يتصدر التشكيلة المتوقعة للأفضل في الجولة ال14

أعلن الموقع الرسمي للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عن التشكيلة المتوقعة للأفضل في الجولة ال14 من البريميرليج، والتي ستبدأ مساء اليوم الجمعة في العاشرة مساءً.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" الاختيارات الأفضل لمستخدمي لعبة فانتازي البريميرليج في هذة الجولة.





- التشكيلة المتوقعة للأفضل :-





حراسة المرمى : هيينسي (كريستال بالاس)





خط الدفاع : ارنولد (ليفربول) - دوهيرتي (ولفرهامبتون) - شنايدلر (هيدرسفيلد تاون) - الونسو (تشيلسي)





خط الوسط : سترلينج (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول) - مارسيال (مانشستر يونايتد)





خط الهجوم : ارناتوفيتش (ويست هام) - خيمينز (ولفرهامبتون) - سيرجو اجويرو (مانشستر سيتي)





- ويعد الاختيار الافضل للكابتن في هذة الجولة هو الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، والذي سيواجه فريق بورنموث علي ملعب الإتحاد.



