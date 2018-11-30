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هاتف "Galaxy S10" قد يتوفر للبيع في الأسواق نهاية مارس المقبل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:25 م
هاتف Galaxy S10 قد يتوفر للبيع في الأسواق نهاية مارس المقبل
Galaxy S10
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ظهرت الفترة السابقة تسريبات عديدة عن سلسلة هواتف Galaxy S10 والتي ستكون أربع هواتف وليس أثنين كما هو معتاد ومتوقع أن يتم الكشف عن ثلاث نسخ منهم على الأقل في شهر فبراير خلال أحداث مؤتمر MWC 2019.

اليوم موقع Fudzilla ذكر وفقاً لأحد مصادره أن سلسلة هواتف Galaxy S10 ستتوفر للبيع في بعض الأسواق نهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل.

يُذكر إنه متوقع أن نرى أعلى نسخة من هاتف Galaxy S10 والتي ستدعم الـ 5G وستأتي بشاشة قياسها 6.7 بوصة وأربع كاميرات في الخلف وكاميرتين في الأمامية في شهر مارس بجانب الكشف عن هاتف الشركة القابل للطي.
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