هاتف "Galaxy S10" قد يتوفر للبيع في الأسواق نهاية مارس المقبل

ظهرت الفترة السابقة تسريبات عديدة عن سلسلة هواتف Galaxy S10 والتي ستكون أربع هواتف وليس أثنين كما هو معتاد ومتوقع أن يتم الكشف عن ثلاث نسخ منهم على الأقل في شهر فبراير خلال أحداث مؤتمر MWC 2019.





اليوم موقع Fudzilla ذكر وفقاً لأحد مصادره أن سلسلة هواتف Galaxy S10 ستتوفر للبيع في بعض الأسواق نهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل.



