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أزمة في ولفرهامبتون قبل مواجهة كارديف

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:24 م
أزمة في ولفرهامبتون قبل مواجهة كارديف
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أحمد عصام
 
 
يلتقي نادي ولفرهامبتون ضد نظيره نادي كارديف سيتي اليوم الجمعة في الساعة 10 مساءً، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الفريق ‏في آخر 6 مباريات لعبها الفري في مباريتين فقط وكانت مجموعها 3 اهداف فقط، منهما هدفين في مرمي توتنهام هوتسبير.

ويعاني ولفرهامتون من إهدار الفرص بشكل مستمر بعد بدايته القوية في الدوري، وكان هناك امكانية بالخروج بأكثر من انتصار أمام خصوم اقل من الفريق لو تواجد مهاجم مميز مع الفريق.

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