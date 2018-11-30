"ناشطة": السم المستخدم لقتل الكلاب الضالة كارثة بيئية

قالت مريم علي، ناشطة في مجال حقوق الحيوان، إن الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة أكد على موافقة الوزارة على تصدر 4200 كلب من الكلاب البلدي.



وأكدت "علي"، خلال حوارها مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن القطط والكلاب جزء من البيئة المصرية ومستحيل القضاء عليهم.



ولفتت إلى أن السم الذي تستخدمه الدولة لقتل الكلاب الضالة كارثة بيئية، مشددة على أن الكلب ليس حيوان ضار بل من الحيوانات الودودة.

