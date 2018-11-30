ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"ناشطة": السم المستخدم لقتل الكلاب الضالة كارثة بيئية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:34 م
ناشطة: السم المستخدم لقتل الكلاب الضالة كارثة بيئية
كلاب - ارشيفية
طباعة
أمنية فوزي
 
قالت مريم علي، ناشطة في مجال حقوق الحيوان، إن الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة أكد على موافقة الوزارة على تصدر 4200 كلب من الكلاب البلدي.

وأكدت "علي"، خلال حوارها مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن القطط والكلاب جزء من البيئة المصرية ومستحيل القضاء عليهم.

ولفتت إلى أن السم الذي تستخدمه الدولة لقتل الكلاب الضالة كارثة بيئية، مشددة على أن الكلب ليس حيوان ضار بل من الحيوانات الودودة.
المزيد عن: مصر كلاب سم توك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
0
x
16:00
2
الهلال
الزمالك
0
x
19:00
0
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
1
x
16:25
1
الفيصلي
أهلي جدة
1
x
17:30
1
الفيحاء
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 8:00:01 PM