كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم لايف HD بث مباشر Zamalek بث مباشر

سيكون ملعب ستاد برج بتروسبورت بالقارهة جاهزاً لاستقبال مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية للأندية، وذلك في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال مساء يوم الجمعة، في مباراة مصرية خالصة، لكن في بطولة وأجواء عربية.

كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم لايف HD بث مباشر Zamalek بث مباشر

الاتحاد السكندري المصري تمكن من التأهل على حساب فريق كبير بحجم الترجي الرياضي التونسي، زعيم الثغر استطاع أن يتعادل إيجابياً بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب التي قد أٌقيمت بملعب ستاد الإسكندرية، قبل أن يكرر تعادله في ملعب رادس بهدفين لكل فريق، ليتأهل الاتحاد السكندري لدور الستة عشر مستفيداً من تسجيل أهداف خارج ملعبه أكثر من الترجي.

كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم لايف HD بث مباشر Zamalek بث مباشر

أما فريق الزمالك فلم تكن مهمته هو الآخر سهلة، الفريق الأبيض تعادل مع القادسية الكويتي بدون أهداف في مباراة الذهاب التي قد أُجريت أحداثها على ملعب ستاد برج العرب، قبل أن يتمكن الزمالك من العودة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق من الكويت، ليتأهل الفارس الأبيض للدور ذاته من كأس زايد للأندية الأبطال.

كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم لايف HD بث مباشر Zamalek بث مباشر

الزمالك يكفيه التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل للدور القادم، ابناء ميت عقبة نجحوا في الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، لذا فإن التعادل أو الفوز سيرجح كفة الزمالك، أما زعيم الثغر فبحاجة ماسة للفوز من أجل التأهل، الفوز بفارق هدف على الأقل شريطة أن يسجل الفريق السكندري أكثر من هدفين ستُعطي الاتحاد بطاقة التأهل

كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم لايف HD بث مباشر Zamalek بث مباشر

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وسيتم إقامة مباراة إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال بين الزمالك والاتحاد السكندري مساء يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم لايف HD بث مباشر Zamalek بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

هذا وسيكون عصام عبده معلقاً على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في ذهاب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال مساء السبت، وذلك من خلال شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، والتي تمتلك حقوق بث البطولة العربية للأندية.

كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم لايف HD بث مباشر Zamalek بث مباشر

تشكيل الزمالك اليوم

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة الليلة أمام فريق الاتحاد السكندري في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية، وسيقوم الخط الهجومي للزمالك اللاعب كاسونجو كابونجو، فيما تواجد في التشكيل كهربا وإبراهيم حسن وأوباما في خط الوسط الهجومي للفريق الأبيض، ليكون تشكيل الزمالك لمباراة الليلة كالتالي:

كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم لايف HD بث مباشر Zamalek بث مباشر

حراسة المرمى : محمود جنش





خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، النقاز.





خط الوسط: ساسي، محمود عبد العزيز، أوباما، كهربا، إبراهيم حسن.





خط الهجوم: كاسونجو.