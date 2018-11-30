بهذه الكلمات منى عبدالغني تدافع عن رانيا يوسف (صور)

جدل كبير أثارته النجمة رانيا يوسف، بإطلالتها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

حيث ظهرت "يوسف"، بفستان جريء بشكل لم نعتد عليه من النجمات المصريات.

ومن جانبها، عبرت المذيعة منى عبدالوهاب، التى سبق وقدمت أكثر من برنامج أشهرها "مصارحة حرة"، عن استيائها من موجة الغضب والسخرية من رانيا يوسف، وعلقت على الواقعة مستعينة بفساتين مشابهة ارتدتها نجمات العالم .

وقالت منى عبد الوهاب، "الحقيقة يا جماعة إن فستان رانيا يوسف هو آخر موضات ال runway السنادى لأهم ماركات العالم و الحقيقة إنه غالي جداً .. بس الأهم من كدا إنه شكله حلو عليها و مناسب جداً لجسمها و الحقيقة برضو إنه مناسب للحدث، لأن دا الشكل الي أهم فنانات العالم بيظهروا به في أهم المهرجانات، رانيا يوسف مش داعية ولا صحفية وإعلامية ظهرت بشكل غير لائق.. رانيا يوسف فنانة ظهرت بشكل الفنانات العالميات.. إحنا بس اللي بقينا تعبانين في دماغنا".