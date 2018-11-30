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مصافحة حارة بين محمد بن سلمان وبوتين (فيديو)

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:08 م
مصافحة حارة بين محمد بن سلمان وبوتين (فيديو)
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الفجر السعودي
 

صافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، وذلك عند وصول بوتين إلى مقعده بجانب ولي العهد السعودي الذي وصل إلى مقر القمة في بوينس آيرس.

 

هذا وانطلقت قمة الـ20، الجمعة، التي تخيّم عليها توتّرات ناجمة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والانقسامات بسبب ملفّي التجارة والتغيّر المناخي بحضور زعماء الدول المشاركة من مختلف دول العالم، وبدأت بصورة جماعية للقادة المشاركين.

 

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20.

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