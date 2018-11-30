مباراة الزمالك اليوم في دوري ابطال العرب ،روابط مباراة الاتحاد السكندري والزمالك اليوم بث مباشر في البطولة العربية للأندية ،يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد الجمعة 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال، حيث يحل فريق الاتحاد السكندريِ ضيفاً على نظيره فريق الزمالك في إطار منافسات إياب ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وتُقام مباراة الزمالك والاتحاد في يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة وتنقل مباراة الزمالك ضد الاتحاد اليوم بث مباشر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

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وتُنقل مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل الفارس الأبيض المباراة ساعياً لحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعدما فاز ذهاباً بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما يسعى فريق الاتحاد السكندري لمحاولة قلب الطاولة على منافسه من أجل تحقيق الهدف ذاته. وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الزمالك والاتحاد في كأس زايد للأندية الأبطال والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة.

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الزمالك والاتحاد اليوم | بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لايف Youtube

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في كأس زايد للأندية الأبطال: والقنوات الناقلة لمُباراة الزمالك ضد الاتحاد بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في كأس زايد للأندية الأبطال بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والاتحاد في كأس زايد للأندية الأبطال في يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الزمالك والاتحاد اليوم | بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لايف Youtube

الثامنة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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