لايف HD بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس زايد | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشر - كول كورة

تنقل "الفجر الرياضي" البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الجمعة في إياب دور الـ16 من البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".

وكانت مباراة الذهاب على ملعب برج العرب انتهت بفوز الزمالك بهدف للاشيء أحرزه المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو.

لايف HD بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس زايد | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشر - كول كورة

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

يبدأ البث المباشر لمباراة الزمالك وسيد البلد فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة وتنقلها قناة أبوظبي الرياضية HD 2 ويعلق عليها عصام عبده، ويديرها تحكيميا الحكم العراقي علي صباح عداي.

وستذيع "البوابة نيوز" البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الهواء مباشرة، في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.

تشكيل الزمالك.

لايف HD بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس زايد | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشر - كول كورة

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كرستان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - حمدي النقاز - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمود عبدالعزيز - فرجاني ساسي - محمود كهربا - إبراهيم حسن

خط الهجوم: يوسف أوباما - كابونجو كاسونجو

ويسعى الزمالك لاستغلال الدفعة المعنوية بصدارة مسابقة الدوري الممتاز، لتحقيق الفوز على سيد البلد وخطف بطاقة دور الـ8، متسلحا بالفوز في مباراة الذهاب وكذلك بالجماهير ونجوم الفريق.

في المقابل يعتمد الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حلمي طولان على عناصر الخبرة لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالفارس الأبيض من البطولة، خاصة أن الاتحاد أطاح بفريق الترجي حامل اللقب من الدور الـ32.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس زايد للأندية.