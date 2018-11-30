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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:03 م
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
الزمالك والاتحاد السكندري
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عمرو عادل
 
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر 30-11-2018 البطولة العربية للاندية، مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر ، تستكمل مباريات إياب ثمن نهائى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال يوم الجمعة 30/11/2018، ويستضيف فريق الزمالك منافسه الاتحاد السكندرى على ملعب بترو سبورت، ويأمل الزمالك فى وضع القدم الثانية للتأهل، بينما يطمح الاتحاد فى خطف فوز كبير وتحقيق المفاجأة، الزمالك وجها لوجه أمام الاتحاد السكندرى لحسم الطرف المتأهل.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر
الزمالك يسعى للاطاحة بمنافسه والاستمرار فى المنافسة، يدخل فريق الزمالك مستضيفاً الاتحاد السكندرى فى مباراة الإياب ببطولة كأس زايد للاندية الأبطال، ويسعى الأبيض فى تحقيق الفوز، كما يسعى فى الإطاحة بمنافسه والاستمرار فى مشواره نحو حصد لقب البطولة، ويأمل الزمالك فى الانتصار فى المباراة المرتقبة وإسعاد جماهيره البيضاء العاشقة لمدرسة الفن والهندسة.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
يذكر أن الزمالك قد حقق الفوز فى مباراة الذهاب والتى أقيمت على ستاد برج العرب بنتيجة 1-0 ، كما يذكر أن الفريق قد حقق الفوز فى أخر لقاءاته بالدورى المصرى على فريق الجونة بنتيجة 3-0 فى أخر استعداداته للمباراة المرتقبة.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
الاتحاد يطمح فى خطف تذكرة التأهل، يحل فريق الاتحاد السكندرى ضيفا على فريق الزمالك بإياب ثمن نهائى كأس زايد للأندية الابطال، ويسعى زعيم الثغر فى خطف تذكرة التأهل وتحقيق الفوز، كما يأمل فى الانتصار فى المباراة وتعويض خسارته الماضة وتحقيق الثأر، ويطمح الاتحاد فى استكمال مشواره فى البطولة للمنافسة على اللقب.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
وكان الاتحاد السكندرى قد خسر بهدف نظيف فى مباراة الذهاب من الزمالك نهاية الشهر الماضى، كما يذكر أن الفريق الساحلى قد تعادل مع فريق الجيش 1-1 فى اللقاء الأخير استعدادا للمباراة الفاصلة.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

تقام مباراة إياب دور ال16 بين الزمالك والاتحاد السكندرى فى بطولة كأس زايد للانيدة الأبطال يوم الجمعة 30/11/2018، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الثامنة بتوقيت السعودية الدولى، وفى الخامسة بالتوقيت الدولى لغرينتش.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري | البث المباشر لقناة أبوظبي الرياضية 5 hd تنقل مباراة الزمالك والاتحاد فى لقاء العودة بثمن نهائى كأس زايد للابطال على قنوات أبو ظبى 1، كما  يذاع استوديو تحليلى خاص باللقاء يضم العديد من نجوم الكرة للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور الانتهاء.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
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