نشرة أخبار السادسة.. "التضامن" تشارك في ماراثون لمناهضة العنف ضد المرأة.. وإحباط ترويج 20 كيلو حشيش واستروكس

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذايقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها إحباط محاولة تهريب 81 كيلو هيروين على الحدود الجنوبية، ومشاركة وزارة التضامن في ماراثون لمناهضة العنف ضد المرأة.

إحباط محاولة تهريب 81 كيلو هيروين على الحدود الجنوبية

استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع قوات المنطقة الجنوبية العسكرية من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود الجنوبية وضبط فرد يقود عربة عثر بداخلها على عدد ( 3 ) جوال بداخلهم عدد ( 70 ) لفافة تقدر بحوالى (81) كجم من مادة الهيروين المخدر.

"التضامن" تشارك في ماراثون لمناهضة العنف ضد المرأة

شاركت اليوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكايرورانرز وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة في فعاليات الماراثون الذي تم تنظيمه اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك ضمن الفعاليات التي تستمر هذا العام لمدة 16 يوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام.

إحباط ترويج 20 كيلو حشيش واستروكس بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

"سعفان" يفتتح ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة عمل غدا

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غدا السبت، فعاليات ملتقى التوظيفى الثاني الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.

لقاء يجمع مكرم محمد بوزير الإعلام السوداني غدًا

يلتقي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا السبت، وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة؛ لتفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامية المُوقعة بين البلدين.

وتهدف البروتوكولات إلى التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين، ووقف الهجوم الإعلامي حول عدد من القضايا.

وزير الإنتاج الحربي: "إيديكس 2018" فرصة لعقد صفقات تسليح جديدة

قال اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، خلال وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2018" إن المعرض سيعقد كل عامين، وعلي الرغم من أنها المرة الأولى لمصر لعمل معرض السلاح، إلا أن القياظة السياسية وجهت بضرورة تجهيزه ليخرج عملاقا أسوة بالدول العظمى.

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية في أبين

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة إغاثية عاجلة تحمل مساعدات غذائية إلى مديرية مودية بمحافظة أبين وذلك ضمن برنامج الاستجابة العاجلة الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة.



