يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | yalla shoot

موعد مباراة الزمالك والاتحاد (مباراة الذهاب)

يلتقي اليوم فريق الزمالك المصري مع فريق الاتحاد السكندري المصري أيضا في أول مواجهة بين فريقين من دولة واحده في البطولة العربية للأندية الأبطال، تقام مباراة الزمالك والاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، يلعب فريق الزمالك اليوم مباراته مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، كان نادي الزمالك قد تمكن من الوصول إلى دور الستة عشر من البطولة العربية بعد تغلبه على نادي القادسية الكويتي، ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك اليوم عبر تردد قناة ابوظبي الرياضية 2 كما سبق وأوضحنا.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | yalla shoot

أعلن مجس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن تمسكه بمشاركة كلا من رزاق سيسه وأحمد داودا في المباراة، هذا ولم يصدر حتى الآن تأكيد بالتشكيل الرسمي للمباراة.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | yalla shoot

تحديث: انتهت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد أحرزه اللاعب كابونجو كاسونجو في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة يصبح نادي الاتحاد مطالبا بالتسجيل في مباراة العودة والفوز بفارق هدفين على الأقل لكي يتمكن من الصعود للدور التالي، وفي المقابل انتهت مباراة الوداد البيضاوي والنجم الساحلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | yalla shoot

موعد مباريات البطولة العربية يوم 20 – 11

ستقام اليوم مباراة وحيده ضمن منافسات الذهاب لدور الستة عشر من البطولة العربية للأندية الأبطال، حيث ستقام مباراة اليوم بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري وفريق المريخ السوداني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، يذكر أن هذه هي مباراة فريق المريخ السوداني، وسيت نقي المباراة عبر تردد قناة ابوظبي الرياضة HD1.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | yalla shoot

مباراة الزمالك والاتحاد (مباراة العودة)

يلعب اليوم مباراة العودة بين فريق الزمالك المصري والاتحاد السكندري في تمام السابعة مساءا بتوقيت مصر، يحتاج نادي الزمالك لتحقيق أي تعادل أو فوز للتأهل لدور الثمانية بعد نجاحه في هزيمة نادي الاتحاد في مباراة الذهاب على أرضه، سنقل مباراة الزمالك والاتحاد على تردد قناة ابوظبي الرياضية الأولى، جدير بالذكر أن مباراة اليوم ستشهد خروج ثاني الفرق المصري من البطولة العربية بعد مغادرة الأهلي للبطولة في الأسبوع الماضي على يد الوصل الإماراتي.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | yalla shoot

كما تقام اليوم أيضا مباراة نفط الوسط العراقي والهلال السعودي ضمن منافسات نفس الدور من البطولة العربية، وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | yalla shoot

بهذا متابعي موقع عرب فور نيوز نكون قد عرضنا على حضراتكم تردد قناة ابوظبي الرياضية الجديد، مع توضيح مواعيد جميع مباريات دور ال سته عشر وسيتم تحديث الموضوع بنتائج جميع مباريات البطولة فور انتهائها، مع تقديمنا لتغطية مستمرة لأبرز مباريات البطولة العربية للأندية المنقولة حصريا عبر تردد قناة ابوظبي الرياضية وأهم أخبارها.