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جروس يستبعد كماتشو وعنتر.. ومحمد إبراهيم يقود بدلاء الزمالك أمام الاتحاد

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:00 م
جروس يستبعد كماتشو وعنتر.. ومحمد إبراهيم يقود بدلاء الزمالك أمام الاتحاد
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أحمد الهواري
 
استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري جروس الثنائي محمد احمد كماتشو ومحمد عنتر من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد حسن ومصطفى فتحي ومحمد إبراهيم وعمر السعيد.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية في الشهر الماضي بهدف دون رد، سجله الكونغولي كاسونجو.
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