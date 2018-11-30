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عاجل.. مفاجأت في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:59 م
عاجل.. مفاجأت في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد
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أحمد الهواري - هاني عصام - رامي بشاي
 
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش 

خط الدفاع: عبد الله جمعة و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن
خط الهجوم: كاسونجو

المزيد عن: كهربا تشكيل الزمالك الزمالك البطولة العربية الاتحاد
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