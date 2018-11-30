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ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:55 م
ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا
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الفجر السعودي
 

حصد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني علي جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذة هي المرة الثالثة التي يحصل ميسي علي هذة الجائزة، حيث فاز بها في الجولة الأولى والثانية، ولم يشارك مع فريقه بالجولة الثالثة.

ونجح ليونيل في قيادة فريقه لانتصار هام أمام فريق إيندهوفن الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وسجل الهدف الأول بشكل رائع وصنع الثاني للمدافع الإسباني بيكيه.

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