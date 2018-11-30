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عاجل.. مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:57 م
عاجل.. مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم
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الفجر الرياضي
 

 

قام مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بتجديد عقده مع النادي رسمياً لمدة ثلاثة مواسم بعد الجلسة التى عقدها اللاعب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى شهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

 

ووافق مؤمن زكريا على عرض عبد الحفيظ المالي الأخير،والذي كان سببا في إنهاء الأزمة، وتعهد مدير الكرة بالأهلي بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لمؤمن زكريا التى تبلغ خمسة ملايين جنيه وكانت أحدى أسباب تأجيل التجديد لفترة طويلة .

 

وسيتم الإعلان رسميا عن تجديد عقد مؤمن الأثنين المقبل، عقب عودة محمود الخطيب رئيس النادي من ألمانيا.

المزيد عن: مؤمن زكريا كورة رياضة الأهلي أخبار الرياضة
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