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سيسيه يقود هجوم الاتحاد أمام الزمالك بالبطولة العربية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:57 م
سيسيه يقود هجوم الاتحاد أمام الزمالك بالبطولة العربية
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أحمد الهواري
 
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان 

خط الدفاع: محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق 

خط الوسط: نور السيد و أحمد مجدي وأحمد داودا وكريم الديب

خط الهجوم:خالد قمر ورزاق سيسيه

المزيد عن: سيسيه الزمالك البطولة العربية الاتحاد
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