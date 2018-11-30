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قناة ابوظبي الرياضية حصلت على حقوق نقل مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال بصورة حصرية ابتداء من دور الـ 32، وقد ساعد هذا السبق بصورة كبيرة جدا في انتشار تردد قناة ابوظبي الرياضية وجعله محور اهتمام عشاق الرياضية في الدول العربية، قناة ابوظبي الرياضية هي قناة إماراتية تابعة لمؤسسة دبي للأعلام، تهتم القناة بنقل وتغطية أهم الأحداث الرياضية عموما في الخليج العربي، ذاع صيت تردد قناة ابوظبي الرياضية على نايل سات خصوصا بعد نقل بطولة دوري الخليج العربي، كما تنقل أيضا قناة ابوظبي الرياضية بعض الأحداث الكورية العالمية مثل تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا، كل هذه الأحداث الرياضية القوية إضافة إلى نقل البطولة العربية للأندية وضع تردد قناة ابوظبي الرياضية في مصاف ترددات القنوات الرياضية الأكثر شهرة في الوطن العربي.

يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 2

في العرض التالي سيكون تردد قناة ابوظبي الرياضية HD1 و تردد قناة ابوظبي الرياضية HD2 هما محور هذا الموضوع، كما سنعرض متابعينا الكرام أهم المباريات التي ستنقلها قنوات ابوظبي عبر تردداتها المفتوحة، وبجانب ذلك سنعرض على حضراتكم تغطية شاملة لدور ال 16 في البطولة العربية للأندية الأبطال.

يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 2

قناة ابوظبي الرياضية القنوات الرياضية عموما والقنوات المهتمة بكرة القدم خصوصا دوما ما تكون في مصب اهتمام طائفة كبيرة من الجمهور العربي، يعود ذلك لعشق الشباب العربي لمتابعة أهم أخبار الرياضة ومتابعة أحدث أخبار انتقالات اللاعبين وغير ذلك من نتائج وأخبار للمباريات، ومع مرور الوقت ظهرت العديد من القنوات الرياضية في الكثير من الدول العربية، ولعل أبرز هذه القنوات قناة ابوظبي الرياضية حيث بات تردد قناة ابوظبي الرياضية من أهم ترددات القنوات الرياضية حاليا، فمنذ انطلاق القناة وقد تمكنت من إرساء قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل الانفرادات المستمرة التي تعرضها، ولعل أبرز هذه الانفرادات هوا حصول قناة ابوظبي الرياضية على البطولة العربية للأندية التي من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة هذا العام، خصوصا مع انضمام قائمة من أقوي الأندية العربية فيها، وعلي رأسهم نادي الترجي التونسي والأهلي المصري والقادسية الكويتي والهلال السعودي.